صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم تیز، خلاف ورزی پر جرمانہ، ضبطی

  • اسلام آباد
دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم تیز، خلاف ورزی پر جرمانہ، ضبطی

شہر کی بڑی شاہراہوں، چوراہوں پر چیکنگ، گاڑیوں کا معائنہ پاک ای پی اے سے منظور شدہ لیبارٹریوں سے کرانیکی ہدایتدھواں بچوں کی سانسوں میں زہر بھر رہا ،ایسی گاڑیوں کو کسی صورت چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ڈی جی پاک ای پی اے

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر، این این آئی) پاکستان انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، وزارتِ موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان کو سخت کارروائی کی تنبیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ زیادہ اخراج کرنے والی گاڑیوں کے خلاف فوری اور سخت تعزیری اقدامات کیے جائیں گے۔ پاک ای پی اے کی ڈی جی نازیہ زیب نے کہا کہ نفاذِ قانون کی ٹیمیں شہر کی بڑی شاہراہوں، چوراہوں اور زیادہ ٹریفک والے مقامات پر باقاعدہ معائنہ کر رہی ہیں، خلاف ورزی کی نوعیت کے مطابق موقع پر ہی جرمانہ، گاڑی کی ضبطی یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ ایسی گاڑیوں کو کسی صورت اسلام آباد میں چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دھواں ہمارے بچوں کی سانسوں میں زہر بھر رہا ہے۔ ماحولیاتی جرم کو روکنے کیلئے بھاری جرمانوں اور ضبطی سمیت ہر قانونی اقدام لیں گے۔ وزارتِ موسمیاتی تبدیلی کے ترجمان سلیم شیخ نے کہا فضائی معیار کا تحفظ دراصل زندگیوں کا تحفظ ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنی گاڑیوں کا معائنہ پاک ای پی اے سے منظور شدہ لیبارٹریوں سے کروائیں۔ بغیر سرٹیفیکیٹ گاڑی چلانے والوں کو جرمانہ یا ضبطی کا سامنا ہوگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

زنگ آلود داخلی دروازے ٹوٹی سیٹیں نا قابل استعمال جناح سٹیڈیم ویران

بجلی کنکشن مہنگا اضافی رقم کیساتھ نئے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجراء

عدم صفائی پر 8 فوڈ یونٹس بند ، 75 کو بھاری جرمانے

ایس پی وسیم اختر نے پنجاب ہائی وے پٹرول میں بطور ریجنل آفیسر چارج سنبھال لیا

پھالیہ :کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیاگیا

ڈپٹی کمشنر سے پی ایم اے ، وائی ڈی اے کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر