دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم تیز، خلاف ورزی پر جرمانہ، ضبطی
شہر کی بڑی شاہراہوں، چوراہوں پر چیکنگ، گاڑیوں کا معائنہ پاک ای پی اے سے منظور شدہ لیبارٹریوں سے کرانیکی ہدایتدھواں بچوں کی سانسوں میں زہر بھر رہا ،ایسی گاڑیوں کو کسی صورت چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ڈی جی پاک ای پی اے
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر، این این آئی) پاکستان انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، وزارتِ موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان کو سخت کارروائی کی تنبیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ زیادہ اخراج کرنے والی گاڑیوں کے خلاف فوری اور سخت تعزیری اقدامات کیے جائیں گے۔ پاک ای پی اے کی ڈی جی نازیہ زیب نے کہا کہ نفاذِ قانون کی ٹیمیں شہر کی بڑی شاہراہوں، چوراہوں اور زیادہ ٹریفک والے مقامات پر باقاعدہ معائنہ کر رہی ہیں، خلاف ورزی کی نوعیت کے مطابق موقع پر ہی جرمانہ، گاڑی کی ضبطی یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ ایسی گاڑیوں کو کسی صورت اسلام آباد میں چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دھواں ہمارے بچوں کی سانسوں میں زہر بھر رہا ہے۔ ماحولیاتی جرم کو روکنے کیلئے بھاری جرمانوں اور ضبطی سمیت ہر قانونی اقدام لیں گے۔ وزارتِ موسمیاتی تبدیلی کے ترجمان سلیم شیخ نے کہا فضائی معیار کا تحفظ دراصل زندگیوں کا تحفظ ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنی گاڑیوں کا معائنہ پاک ای پی اے سے منظور شدہ لیبارٹریوں سے کروائیں۔ بغیر سرٹیفیکیٹ گاڑی چلانے والوں کو جرمانہ یا ضبطی کا سامنا ہوگا۔