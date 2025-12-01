صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناکوں پر چیکنگ سخت، جرائم پیشہ افراد پر نظر رکھنے کی ہدایت

  • اسلام آباد
ایس ایس پی آپریشنز کا تھانہ بھارہ کہو، پھلگراں کا دورہ، ریکارڈ، حوالات کا معائنہ

اسلام آباد، بھارہ کہو (خصوصی رپورٹر، نمائندہ دنیا) ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے وفاقی دارالحکومت میں مختلف مقامات سمیت ناکہ جات اور گرجا گھروں کا دورہ کیا، افسران کو ہدایت کی کہ وہ ہمہ وقت الرٹ رہیں اور جرائم پیشہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے، انہوں نے ناکہ جات پر سکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے اور مشکوک گاڑیوں و موٹرسائیکلوں کی موثر چیکنگ کو یقینی بنانے کیلئے ہدایات جا ری کرتے ہوئے کہا کہ ناکہ جات پر اضافی نفری اور موبائل یونٹس تعینات کر دئیے گئے ہیں تاکہ سکیورٹی اور گشت کے عمل کو مزید مضبوط بنایا جاسکے، انہوں نے غیر رجسٹرڈ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ادھر ایس ایس پی آپریشنز کا تھانہ بھارہ کہو، تھانہ پھلگراں کا دورہ، ریکارڈ روم، حوالات کا معائنہ کیا۔ عوامی شکایات کے اندراج کے عمل کا جائزہ اور فوری حل کی ہدایات جاری کیں ۔

