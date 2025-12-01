صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر سکیورٹی کے سخت انتظامات

  • اسلام آباد
موبائل پیٹرولنگ یونٹس،ڈولفن سکواڈاور خواتین پولیس اہلکار تعینات پارکنگ کی سہولت ،شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ،آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) آئی جی کی ہدایت پر اسلام آباد پولیس شہر بھر کے تمام تفریحی مقامات اور پارکس میں شہریوں کی حفاظت کیلئے متحرک، مارگلہ ہلز، فیصل مسجد، دامن کوہ، فاطمہ جناح پارک، پاکستان مونومنٹ ،اہم تجارتی مراکزسمیت دیگر مقامات پر جامع سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، موثر پٹرولنگ کیلئے موبائل پیٹرولنگ یونٹس کی تعیناتی سمیت تفریحی مقامات پر ڈولفن سکواڈاور خواتین پولیس اہلکار بھی تعینات کی گئی ہیں، ٹریفک کی روانی کو برقراررکھنے کیلئے تمام تفریحی مقامات پر خصوصی گاڑیوں کی پارکنگ کیلئے جگہ مختص کی گئی ہے، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رسپانس کیلئے پولیس کے تازہ دم دستے بھی تعینات ہیں، شہریوں کی رہنمائی کیلئے خصوصی پوائنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں، اسی طرح شہر کے اہم داخلی و خارجی راستوں کی نگرانی سمیت مشکوک عناصر کی سرویلنس کا عمل سیف سٹی کیمروں سے ہمہ وقت جاری ہے، آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شہری بلا خوف و خطر سیاحت اور تفریح سے لطف اندوز ہوں۔

