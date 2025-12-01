صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کیخلاف آج سے کارروائی

  • اسلام آباد
غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کیخلاف آج سے کارروائی

30نومبر کی ڈیڈ لائن تھی، روزانہ کی بنیاد پر انسپکشنز،عمارتیں سیل،جرمانے ہونگے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس رجسٹریشن مہم گزشتہ روز اختتام پذیر ہو گئی، آج سے ضلعی انتظامیہ و اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں کریک ڈائون کا آغاز کریں گی، ڈائر یکٹر فوڈ اتھارٹی عرفان میمن نے کہا ہے کہ آج سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹ یا ریسٹورنٹس چلانے کی اجازت نہ ہوگی۔ روزانہ کی بنیاد پر انسپکشنز کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس/فوڈ پوائنٹس کو سیل اور بھاری جرمانے عائد کئے جائیں۔ غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس اور فوڈ پوائنٹس کو 30نومبر تک رجسٹریشن کرانے کیلئے کہا گیا تھا، ڈیڈلائن گزشتہ روز ختم ہو گئی۔

