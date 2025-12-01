میعاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر تعلیم
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بلوچستان چیپٹرکا کانووکیشن، ڈگریاں، میڈلز تقسیم
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بلوچستان چیپٹرکا کانووکیشن کوئٹہ میں ہوا، صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان راحیلہ حمید درانی مہمان خصوصی تھیں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر محمود نے میزبانی کے فرائض انجام دیئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راحیلہ حمید نے کہا کہ اوپن یونیورسٹی شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ ملک کے دور افتادہ علاقوں میں یکساں اور اعلیٰ تعلیم دے رہی ہے جو قابل تعریف ہے۔ طلبہ کو میعاری تعلیم فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کامیاب طلبا و طالبات کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اوپن یونیورسٹی فاصلاتی نظام تعلیم کے باعث دنیا بھر کی ممتاز یونیورسٹیوں میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم اور وائس چانسلر نے طلبا و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کیں ،نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو میڈلز کے تمغوں سے نوازا گیا۔