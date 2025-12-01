صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میعاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر تعلیم

  • اسلام آباد
میعاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر تعلیم

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بلوچستان چیپٹرکا کانووکیشن، ڈگریاں، میڈلز تقسیم

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بلوچستان چیپٹرکا کانووکیشن کوئٹہ میں ہوا، صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان راحیلہ حمید درانی مہمان خصوصی تھیں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر محمود نے میزبانی کے فرائض انجام دیئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راحیلہ حمید نے کہا کہ اوپن یونیورسٹی شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ ملک کے دور افتادہ علاقوں میں یکساں اور اعلیٰ تعلیم دے رہی ہے جو قابل تعریف ہے۔ طلبہ کو میعاری تعلیم فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کامیاب طلبا و طالبات کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اوپن یونیورسٹی فاصلاتی نظام تعلیم کے باعث دنیا بھر کی ممتاز یونیورسٹیوں میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم اور وائس چانسلر نے طلبا و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کیں ،نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو میڈلز کے تمغوں سے نوازا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انڈے ‘ سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت نہ ہوسکیں

سالانہ گل داؤدی کی نمائش 4 دسمبر کو، تیاریاں شروع

حکمرانوں کی نااہلی سے عوام لاچار ہوگئے : جماعت اسلامی

مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کا انتخابی اجلاس

جامعہ نعیمیہ : فنِ خطابت کورس کی تکمیل، تقریری مقابلہ

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں‘ 492 جعلی طبی مراکز سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر