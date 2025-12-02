صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ملزموں کے قبضہ سے سے 1,010گر ام آ ئس، 501گر ام چرس ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث پا نچ مجرمان اشتہا ریو ں سمیت 10جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں مارگلہ، سمبل، سبزی منڈی اور شہزاد ٹا ؤن پولیس نے پا نچ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,010گر ام آ ئس، 501گر ام چرس، مختلف بور کے دو پستول اور ایک کلاشنکوف معہ ایمونیشن برآمد کرلی، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

