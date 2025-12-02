5اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد گرفتار
ملزموں کے قبضہ سے سے 1,010گر ام آ ئس، 501گر ام چرس ،اسلحہ برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث پا نچ مجرمان اشتہا ریو ں سمیت 10جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں مارگلہ، سمبل، سبزی منڈی اور شہزاد ٹا ؤن پولیس نے پا نچ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,010گر ام آ ئس، 501گر ام چرس، مختلف بور کے دو پستول اور ایک کلاشنکوف معہ ایمونیشن برآمد کرلی، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ۔