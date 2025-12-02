صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلہ گنگ ،منشیات برآمدگی کا جھوٹا مقدمہ پولیس اہلکار کو 40لاکھ ہرجانہ ادا کرنیکا حکم

  • اسلام آباد
تلہ گنگ(نمائندہ دنیا)سول جج تلہ گنگ ملک عبد الستار نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر پنجاب پولیس تجمل جہانگیر کے خلاف اظہر اقبال کا جھوٹا مقدمہ درج کرانے کی وجہ سے۔۔۔

 سول دعوی بعنوان اظہر اقبال وغیرہ بنام تجمل جہانگیر ڈگری فرما کر تجمل جہانگیر کو 40 لاکھ روپے بطور ہرجانہ مدعی مقدمہ کو ادا کرنے کا حکم دے دیا۔عدالت نے قرار دیا کہ تجمل جہانگیر نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کرا کر منشیات کی بوگس برآمدگی کا ڈھونگ رچایا ۔ 

 

