تلہ گنگ ،منشیات برآمدگی کا جھوٹا مقدمہ پولیس اہلکار کو 40لاکھ ہرجانہ ادا کرنیکا حکم
تلہ گنگ(نمائندہ دنیا)سول جج تلہ گنگ ملک عبد الستار نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر پنجاب پولیس تجمل جہانگیر کے خلاف اظہر اقبال کا جھوٹا مقدمہ درج کرانے کی وجہ سے۔۔۔
سول دعوی بعنوان اظہر اقبال وغیرہ بنام تجمل جہانگیر ڈگری فرما کر تجمل جہانگیر کو 40 لاکھ روپے بطور ہرجانہ مدعی مقدمہ کو ادا کرنے کا حکم دے دیا۔عدالت نے قرار دیا کہ تجمل جہانگیر نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کرا کر منشیات کی بوگس برآمدگی کا ڈھونگ رچایا ۔