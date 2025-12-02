صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈرل بورڈ میں جاری سالانہ \"سٹیم ایکٹیویٹی ویک\" کی اختتامی تقریب

  • اسلام آباد
فیڈرل بورڈ میں جاری سالانہ \

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) فیڈرل بورڈ میں جاری سالانہ سٹیم ایکٹیویٹی ویک کی اختتامی تقریب ہوئی، مہمانِ خصوصی وفاقی سیکرٹری تعلیم ندیم محبوب تھے۔

 انہوں نے طلباء کو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ترغیب دی اور کہا کہ یہ مقابلے ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ سائنسی مقابلوں میں ریاضی، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور کمپیوٹر سائنس کے تحت پیش کیے گئے۔ پروجیکٹس میں سے ججز نے بہترین پروجیکٹس کا انتخاب کیا اور انہیں اول، دوم اور سوم پوزیشنوں سے نوازا۔ 

 

