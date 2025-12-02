تعلیم کے فروغ کیلئے اصلاحات ضروری ،پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشنز
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ملک بھر میں نجی تعلیمی اداروں کی نمائندہ تنظیم پاکستان الائنس آف پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشنز (پیپسا) نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ۔۔۔
ملک میں تعلیم کی بہتری اورڈھائی کروڑ آوٹ آف سکول بچوں کو دوبارہ تعلیمی دھارے میں لانے کے لیے فوری طور پر پالیسی سطح پر اصلاحات لائی جائیں،اسلام آباد میں منعقدہ چوتھی ایجوکیشن کانفرنس میں ملک بھرکے نجی تعلیمی اداروں کے عہدیداران نے شرکت کی ۔مقررین نے کہا کہ نجی تعلیمی اداروں کی فیس سٹرکچر کے مطابق درجہ بندی کی جائے ۔