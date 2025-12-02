سی ڈی اے متاثرین کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دینگے ،ذیشان نقوی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کے متاثرین نے ن لیگ کے مرکزی رہنما اور فوکل پرسن پی ایم یوتھ پروگرام ذیشان نقوی کو اپنے حقوق کے تحفظ کا حقیقی نمائندہ قرار دیا ہے۔
یہ اعلان ایک اجلاس میں کیا گیا جو شاہ اللہ دتہ ہائوس میں ہوا، ذیشان نقوی نے کہا کہ اسلام آباد کے سیکٹرز E-13، D-13، H-16، C-13، F-13 اور C-16 کے متاثرین کے حقوق کی فراہمی اولین ترجیح ہے ۔ سی ڈی اے کے 2008 کے ایوارڈ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی متاثرین کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے ۔