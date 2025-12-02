صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائے جائے، طارق محمود

  • اسلام آباد
ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائے جائے، طارق محمود

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی طارق محمودنے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔

ہر سکیم پر انفرادی گفتگو کرتے ہوئے پیش رفت، درپیش مسائل اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ طارق محمود نے خطاب کرتے ہوئے تمام افسران کو ہدایات دیں کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کی باقاعدہ نگرانی کو یقینی بنائیں اور اس بات پر خصوصی توجہ مرکوز رکھیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے دیئے گئے فنڈز کا مکمل، صحیح اور مؤثر استعمال ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس