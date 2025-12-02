ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائے جائے، طارق محمود
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی طارق محمودنے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔
ہر سکیم پر انفرادی گفتگو کرتے ہوئے پیش رفت، درپیش مسائل اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ طارق محمود نے خطاب کرتے ہوئے تمام افسران کو ہدایات دیں کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کی باقاعدہ نگرانی کو یقینی بنائیں اور اس بات پر خصوصی توجہ مرکوز رکھیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے دیئے گئے فنڈز کا مکمل، صحیح اور مؤثر استعمال ہو۔