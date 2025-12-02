ایچ ای سی کے زیر اہتمام بنگلہ دیش کی یونیورسٹوں میں نمائش،سیمینار کا انعقاد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ہائر ایجوکیشن کمیشن اور 15معروف پاکستانی جامعات کے ایک وفد نے بنگلہ دیش کے سدرن یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف چٹگانگ میں تعلیمی نمائش کا انعقاد کیا ، ایونٹس پاکستان،بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے تحت ہوئے۔
سدرن یونیورسٹی کے بانی پروفیسر ڈاکٹر سرور جہان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹیوں کے وفد کا سدرن یونیورسٹی میں خیرمقدم کیا، سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں بنگلہ دیشی طلباء کیلئے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع، سکالرشپ کے اختیارات، درخواست کے عمل، فیکلٹی اور طالب علموں کے تبادلے کے پروگرامز اور مشترکہ تحقیق کے امکانات پر بات کی گئی۔