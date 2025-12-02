صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ ای سی کے زیر اہتمام بنگلہ دیش کی یونیورسٹوں میں نمائش،سیمینار کا انعقاد

  • اسلام آباد
ایچ ای سی کے زیر اہتمام بنگلہ دیش کی یونیورسٹوں میں نمائش،سیمینار کا انعقاد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ہائر ایجوکیشن کمیشن اور 15معروف پاکستانی جامعات کے ایک وفد نے بنگلہ دیش کے سدرن یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف چٹگانگ میں تعلیمی نمائش کا انعقاد کیا ، ایونٹس پاکستان،بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے تحت ہوئے۔

 سدرن یونیورسٹی کے بانی پروفیسر ڈاکٹر سرور جہان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹیوں کے وفد کا سدرن یونیورسٹی میں خیرمقدم کیا، سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں بنگلہ دیشی طلباء کیلئے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع، سکالرشپ کے اختیارات، درخواست کے عمل، فیکلٹی اور طالب علموں کے تبادلے کے پروگرامز اور مشترکہ تحقیق کے امکانات پر بات کی گئی۔ 

 

