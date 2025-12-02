نوجوان سرمایہ ،تحقیق کے میدان میں ہم بہت پیچھے ،گورنر پنجاب
سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے ، ٹیکسلا یونیورسٹی میں خطاب
واہ کینٹ (نمائندہ دنیا )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ گریجویٹس ہمارے روشن مستقبل کی نوید ہیں، نوجوان مستقبل کا سرمایہ ہیں ،جدید دور میں خصوصاً سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں سیکھنے کا عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے ، ہم مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں مگر ہم تحقیق کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں ۔ان خیالا ت کا اظہار انہوں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے بائیسویں کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا کا ترقی کرتے ہوئے ایشیا کی بہترین جامعات میں 106 نمبر پر آنا فیکلٹی انتظامیہ اور حکومت کی تعلیمی شعبے سے دلچسپی کا مظہر ہے ۔ہمارے ملک کو بے پناہ وسائل سے نوازا گیا ہے ،سائنس اور ٹیکنالوجی میں خودکفالت کے ذریعے ہم ان وسائل سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ،جنڈ اٹک میں کیمپس قائم کیا جائے گا ۔گورنر نے یونیورسٹی کے لئے کوٹے پر مخصوص نشستوں کا اعلان بھی کای ،آخر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات کو میڈلز اور اعزازی تمغوں سے نوازا گیا ۔