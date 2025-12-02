کام والی جگہ کو محفوظ بنانے کیلئے عوام کا تعاون ضروری ،وزیر قانون
مضبوط قوانین بھی ضروری ،معاشرتی رویوں کو بدلنے کیلئے ملکر کام کرنا ہوگا ،فوزیہ وقار
اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑنے کہا کہ کام کرنے کی جگہ محفوظ اور باعزت بنانے کے لیے مضبوط قوانین کے ساتھ عوامی شمولیت بھی ضروری ہے ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے وفاقی محتسب برائے ہراسیت کی کوششوں کو سراہا ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وفاقی محتسب کے زیر اہتمام نیشنل کونسل آف آرٹس کے تعاون سے آرٹ نمائش سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔وفاقی محتسب برائے انسدادہراسیت فوزیہ وقار نے کہاہے کہ معاشرتی رویوں کو بدلنے اور ہراسمنٹ کے خلاف آواز بلند کرنے میں عوام کا کردار بہت اہم ہے ۔ نمائش میں ملک بھر سے موصول ہونے والی 250سے زائد بہترین تخلیقات پیش کی گئیں ۔