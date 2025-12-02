صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک اسسٹنٹ کے بیٹے کو پوزیشن لینے پر سی ٹی او کی جانب سے انعام

  • اسلام آباد
راولپنڈی ( خبر نگار) چیف ٹریفک آفیسر فرحان اسلم نے ٹریفک اسسٹنٹ نور زمان کے بیٹے ذولقرنین کو اے آئی ریپر مقابلے میں پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر اپنے دفتر میں مدعو کیا۔۔۔

 چیف ٹریفک آفیسر فرحان اسلم نے ٹریفک اسسٹنٹ نور زمان کے بیٹے ذولقرنین کو اے آئی ریپر مقابلے میں پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر اپنے دفتر میں مدعو کیا ،مبارک باد ،تعریفی شیلڈ اور انعام بھی دیا۔ ذولقرنین یونیورسٹی کیجانب سے 10لاکھ روپے انعام اور سکالر شپ بھی دیا گیا ہے ۔

 

