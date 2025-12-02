صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

  • اسلام آباد
مارک شدہ درخواستوں پر قانونی کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل پولیس انویسٹی گیشنز/شکایات سید عنایت علی شاہ نے سنٹرل پولیس آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لئے متعلقہ افسران کو مارک شدہ درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کئے ، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے تمام تر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں،رشوت یا بدعنوانی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں ۔

 

