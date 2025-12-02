صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑی مالکان ہوشیار،اسلام آباد میں ایم ٹیگ ریڈرز نصب

  • اسلام آباد
ریڈرز کی مدد سے وہ گاڑیاں جن پر ایم ٹیگ نہیں ہوگا کی نشاندہی کی جائیگی نشاندہی کے بعد گاڑیوں کو روکا جائے گا،جرمانہ اور ضبطی ہوگی ،ڈپٹی کمشنر

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کا عمل جاری ہے جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے مختلف مقامات پر ایم ٹیگ ریڈرز نصب کرنا شروع کر دیئے ہیں، ان جدید ریڈرز کی مدد سے وہ گاڑیاں جن پر ایم ٹیگ نہیں ہوگا ان کی نشاندہی کی جا سکے گی۔ڈی سی اسلام آباد اور ڈی جی سیف سٹی نے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور ایم ٹیگ ریڈرز کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا۔ ڈی سی عرفان میمن کا کہنا تھا کہ ایم ٹیگ میں نشاندہی کے بعد گاڑیوں کو پولیس کی جانب سے روکا جائے گا۔ انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ کسی بھی قانونی مشکل سے بچنے کے لیے وہ بروقت اپنے گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوائیں۔ اگلے مرحلے میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کو بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا اور انہیں تھانے منتقل کیا جائے گا۔ 

 

