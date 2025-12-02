صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

118 جدید سروسز کا آغاز حکومت کا انقلابی اور صارف دوست اقدام ،آئیسکو چیف

  • اسلام آباد
118 جدید سروسز کا آغاز حکومت کا انقلابی اور صارف دوست اقدام ،آئیسکو چیف

اسلام آباد (دنیا رپورٹ )چیف ایگزیکٹو آئیسکو انجینئر چوہدری خالد محمود نے کہا ہے کہ 118جدید سروسز کا آغاز یقینی طور پر پاکستان کے پاور سیکٹر میں ایک انقلابی اور صارف دوست اقدام ہے۔۔۔

 صارفین بغیر کسی چارجز کے سات زبانوں انگلش، اردو، پنجابی، سرائیکی، پشتو، بلوچی اور سندھی میں بجلی خرابی، بجلی بندش، وولٹیج کے مسائل، نئے کنکشن کے حصول و دیگر شکایات کا نہ صرف آن لائن اندراج بذریعہ کال 118 یا بذریعہ ایس ایم ایس 8118پر 30 سیکنڈز کے اندر اندر کرواسکتے ہیں بلکہ درج شدہ شکایات کی پیش رفت کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں۔ 

 

