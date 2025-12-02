آبادی پر کنٹرول کئے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں، شیری رحمان
پاکستان میں عالمی بینک کے مطابق 45فیصد لوگ خط غربت سے نیچے ہیں موسمیاتی تبدیلی معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہے ، پاپولیشن سمٹ سے خطاب
اسلام آباد( سٹاف رپورٹر ،نیوز ایجنسیاں ) پارلیمنٹری فورم کی چیئرپرسن سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ آبادی میں اضافہ، پانی کی قلت اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں، پاکستان میں عالمی بینک کے مطابق 45 فیصد لوگ خط غربت سے نیچے ہیں۔ پاکستان پاپولیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی آبادی وسائل پر دباؤ ہے ، پاکستان کو سالانہ 15 لاکھ نوکریاں درکار ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی بھی ہماری معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہے ، آبادی پر کنٹرول کیے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں۔ پاکستان میں بچوں کی بڑی تعداد غذائی قلت کا شکار ہے ، نئے گریجویٹس کے لیے نوکریاں نہیں مل رہیں۔ ملک میں پالولیشن فنڈ میں مزید فنڈز فراہم کیے جانے چاہئیں۔