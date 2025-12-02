ماحولیاتی آلودگی ،اے ڈی بی ، سی ڈی اے کا تعاون بڑھانے پر اتفاق
سموگ اور فضائی آلودگی میں کمی، ماحولیاتی تحفظ اولین ترجیح ،چیئرمین سی ڈی اے ماحول دوست اقدامات کیلئے تکنیکی معاونت فراہم کرینگے ،اے ڈی بی کی یقین دہانی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا سے سموگ کے تدارک، فضائی آلودگی کے خاتمے اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے اے ڈی بی کے وفد نے ملاقات کی ۔ سینئر فنانشل سیکٹر اکانومسٹ اینڈریو میکارٹنی اور اے ڈی بی کی اربن ٹیم شامل تھی۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد میں سموگ اور فضائی آلودگی میں کمی، اور ماحولیاتی تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں، اور اس حوالے سے مختلف ماحول دوست پراجیکٹس پر کام جاری ہے۔
سی ڈی اے نے اپنی ای وی (EV) پالیسی میں نیشل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی (NECA) کی ریگولیشنز کو اپنا لیا ہے ، اور اسلام آباد میں الیکٹرک گاڑیوں اور چارجنگ سٹیشنز کے قیام کو فروغ دینے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اے ڈی بی کے وفد نے کہا کہ اے ڈی بی اپنے مشاورتی عمل کو مکمل کرکے ماحول دوست اقدامات کے حوالے سے تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ وفد نے یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد کے پہلے ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان کی تیاری اور انٹر سٹی بس ٹرمینلز منصوبے میں اپنی تکنیکی معاونت فراہم کر رہا ہے ۔ ملاقات میں سموگ کے تدارک اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے اے ڈی بی اور سی ڈی اے کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔