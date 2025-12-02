دنیا نیوز کی سالگرہ ،مظفرآباد میں تقریب ،وزیر اعظم نے کیک کاٹا
وزرائے حکومت سمیت سینئر صحافیوں کی شرکت ،دنیا نیوز کی خدمات کی تعریف صحافت،صحافتی اقدار کے فروغ کیلئے ہر ممکن اقدامات کرینگے ،ممتازراٹھور کی گفتگو
مظفرآباد (دنیا رپورٹ)وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے دنیا نیوز کی 17ویں سالگرہ کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی ، بیورو چیف دنیا نیوز اسلم میر اور رپورٹر محمد اقبال، وزرا حکومت میاں عبد الوحید ، جاوید بڈھانوی ، معروف سماجی رہنما میر ارشاد اور سینئر صحافیوں کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹا ۔بعد ازاں دنیا نیوز سے گفتگو میں وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ دنیا نیوز آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی، سیاحت و ثقافت کے فروغ اور تحریکِ آزادی کی ترجمانی کو اپنی پیشہ ورانہ اساس سمجھتا ہے۔
صحافتی اقدار کو پروان چڑھانے پر دنیا نیوز کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ،حکومت صحافت اور صحافتی اقدار کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی ، سالگرہ کے موقع پر دنیا نیوز کی ٹیم کو تعمیری ، حقائق پر مبنی اور پیشہ ورانہ صحافت کے تسلسل کو برقرار رکھنے پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ مسائل بے شمار جبکہ وسائل محدود ہیں، تاہم حکومت تمام چیلنجز کے باوجود عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے ۔ معاملات درست سمت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔