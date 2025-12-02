یونیورسٹی آف واہ کا کانووکیشن 1,201طلبا ء و طالبات کو ڈگریاں،43کو گولڈ میڈلز عطا
اسلام آباد (دنیا رپورٹ )یونیورسٹی آف واہ کاتیرہواں کانووکیشن آڈیٹوریم میں ہوا۔ تقریب میں میجر جنرل کاشف آزاد ، ڈی جی (کمرشل) پاکستان آرڈننس فیکٹریز نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جمیل النبی نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں کامیاب طلباء و طالبات کو دلی مبارکباد پیش کی اور اس کامیابی میں اساتذہ، والدین اور سرپرستوں کے اہم کردار کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ سائنسز، کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، مینجمنٹ سائنسز، سوشل سائنسز سمیت دیگر فیکلٹیز سے تعلق رکھنے والے 1,201طلبا ء و طالبات کو ڈگریاں عطا کی گئیں۔ نمایاں تعلیمی کارکردگی پر43طلباء کو گولڈ میڈلز جبکہ 5ممتاز گریجویٹس کو امتیازی سٹوڈنٹ میڈلز سے نوازا گیا۔