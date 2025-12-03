صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمسن ابراہیم کی لاش ڈھونڈنے والے بچے کو ایس ایس پی کا نقد انعام

  • اسلام آباد
کراچی (این این آئی)کراچی کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب مین ہول میں گرنے والے تین سالہ بچے ابراہیم کی لاش ڈھونڈنے والے بچے کی ایس ایس پی آفس آمد ہوئی۔

تفصیلات کے مطابق ننھے ابراہیم کی لاش ڈھونڈنے والے بچے تنویر کی ایس ایس پی ایسٹ سے ملاقات کی جس میں ڈاکٹر فرخ نے اسے نقد انعام اور گلدستہ پیش کیا۔ایس ایس پی ایسٹ نے بچے کے والد کو بھی ہار پہنایا، تنویر نے گزشتہ روز رضاکارانہ طور پر امدادی کام کیا تھا۔واضح رہے کہ اتوار کی رات کو کراچی کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب فیملی کے ساتھ شاپنگ پر جانے والا تین سالہ بچہ ابراہیم مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوگیا۔بچے کی لاش نکالنے کے لیے عوام نے 15 ہزار روز جمع کرکے مشینری بلوائی لیکن پھر بھی لاش نہیں نکالی جاسکی۔اگلے دن صبح تقریبا 15 گھنٹے گزرنے کے بعد ابراہیم کی لاش کچرا چننے والے بچے تنویر نے تلاش کرکے دی تھی تو پولیس اہلکاروں نے اس سے پوچھا تم کون ہو، بچے نے بتایا کہ میں نے لاش نکال کر انکل کو دی ہے تو پولیس اہلکاروں نے اسے تھپڑ مارے ۔گزشتہ روز ننھے ابراہیم کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کردیا گیا۔

