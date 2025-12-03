صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
شمس کالونی، کورال، کھنہ، بہارہ کہو، کوہسار میں کارروائیاں،اسلحہ بھی برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 3اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں شمس کالونی، کورال، کھنہ، بہارہ کہو اور تھانہ کوہسار پولیس نے 7ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے سات مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد کر لیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے۔

