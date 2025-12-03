3اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد گرفتار
شمس کالونی، کورال، کھنہ، بہارہ کہو، کوہسار میں کارروائیاں،اسلحہ بھی برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 3اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں شمس کالونی، کورال، کھنہ، بہارہ کہو اور تھانہ کوہسار پولیس نے 7ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے سات مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد کر لیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے۔