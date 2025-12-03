پیمرا ہیڈکوارٹرز میں خواتین کو ہراسانی سے تحفظ کے حوالے سے آگاہی سیمینار
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پیمرا ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں کام کی جگہ پر خواتین کو ہراسانی سے تحفظ کے موضوع پر آگاہی سیمینار ہوا۔
اہتمام پیمرا نے فیڈرل محتسب برائے تحفظِ خواتین ازہراسگی برائے ورک پلیس کے اشتراک سے کیا۔ مہمانِ خصوصی فوزیہ وقار فیڈرل محتسب برائے تحفظِ خواتین از ہراسگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کام کی جگہ پر ہراسانی کے خاتمے کیلئے ملک گیر مشن اور اس کی جنسی بنیاد پر تشدد کے خلاف سولہ دن کی آگاہی مہم ملک بھر میں چلائی جا رہی ہے۔ آگاہی مہم کا سلوگن ’’ہم بدلیں گے سوچ‘‘ ہے۔