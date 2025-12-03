صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیمرا ہیڈکوارٹرز میں خواتین کو ہراسانی سے تحفظ کے حوالے سے آگاہی سیمینار

  • اسلام آباد
پیمرا ہیڈکوارٹرز میں خواتین کو ہراسانی سے تحفظ کے حوالے سے آگاہی سیمینار

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پیمرا ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں کام کی جگہ پر خواتین کو ہراسانی سے تحفظ کے موضوع پر آگاہی سیمینار ہوا۔

 اہتمام پیمرا نے فیڈرل محتسب برائے تحفظِ خواتین ازہراسگی برائے ورک پلیس کے اشتراک سے کیا۔ مہمانِ خصوصی فوزیہ وقار فیڈرل محتسب برائے تحفظِ خواتین از ہراسگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کام کی جگہ پر ہراسانی کے خاتمے کیلئے ملک گیر مشن اور اس کی جنسی بنیاد پر تشدد کے خلاف سولہ دن کی آگاہی مہم ملک بھر میں چلائی جا رہی ہے۔ آگاہی مہم کا سلوگن ’’ہم بدلیں گے سوچ‘‘ ہے۔ 

