موبی لنک بینک کا پاکستان بھر میں سکل ڈویلپمنٹ کیلئے نیوٹیک سے اشتراک

  اسلام آباد
موبی لنک بینک کا پاکستان بھر میں سکل ڈویلپمنٹ کیلئے نیوٹیک سے اشتراک

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان کے صف اول کے ڈیجیٹل مائیکروفنانس بینک، موبی لنک بینک نے نیوٹیک کے ساتھ اہم اشتراک کا اعلان کیا ہے۔

جس کا مقصد سکلز ڈویلپمنٹ کو مضبوط بنانا، مالی شمولیت کو فروغ دینا اور پاکستان بھر کے نوجوانوں بالخصوص خواتین کو بہتر معاشی مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس شراکت داری کے تحت موبی لنک بینک، نیوٹیک کے زیرِ انتظام اداروں میں مفت فنانشل لٹریسی ٹریننگ فراہم کرے گا اور جاز اور نیوٹیک کے شی فیکسز پروگرام کے ذریعے ڈیجیٹل خواندگی کے اقدامات کو مزید تقویت دی جائے گی۔ 

