منشیات فروشوں، قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت
ایس ایس پی آپریشنز کی زیرصدارت اجلاس،زیرتفتیش مقدمات یکسو کرنیکا حکم
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا کی زیر صدارت کرائم کی صورتحال پر اجلاس ہوا، انہوں نے تمام افسران کو زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد یکسوکرنے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایات جاری کر تے ہو ئے کہا جرائم کے انسداد کیلئے تما م تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے قتل اور اقدام قتل میں ملوث ملزمان گرفتار کئے جائیں، ہوائی فائرنگ، غیرقانونی اسلحہ، منشیات فروشوں اور قبضہ مافیا کیخلاف بھرپور قانونی کاروائیاں عمل میں لائی جائیں۔