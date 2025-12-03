صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیماریوں کی روک تھام کیلئے موثر اقدامات جاری، وزیر صحت

  • اسلام آباد
گلوبل فنڈ بیماریوں کے پروگرامز میں اہم شراکت دار، پیٹر سینڈز، ثانیہ نشتر سے ملاقات

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت مصطفی کمال نے گلوبل فنڈ کے سی ای او پیٹر سینڈز سے ملاقات کی ہے، پاکستان میں ایچ آئی وی/ایڈز، تپ دق اور ملیریا کی روک تھام اور علاج سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا، مصطفی کمال نے کہا کہ بیماریوں کی روک تھام موثر اقدامات جاری ہیں، گلوبل فنڈ ان بیماریوں کے پروگرامز میں پاکستان کا ایک اہم اور دیرینہ شراکت دار ہے، دونوں حکام کا جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ادھر مصطفی کمال نے گاوی کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے بھی ملاقات کی ہے، گاوی بورڈ اجلاسوں سے قبل مشترکہ حکمتِ عملی، پاکستان کی امیونائزیشن ترجیحات اور جاری تعاون پر گفتگو کی گئی۔

 

