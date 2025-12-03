صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کے بال کاٹنے والے 3مرکزی ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار) سوشل میڈیا پر خاتون کے بال کاٹنے کی وائرل ویڈیو کے حوالے سے درج مقدمہ میں اہم پیشرفت، مقدمہ میں شامل 3مرکزی ملزمان گرفتار، خاتون کے بال کاٹنے والا مرکزی ملزم ساتھی مرد اور خاتون شامل، بال کاٹنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد متاثرہ خاتون کا ویڈیو بیان سامنے آنے پر تھانہ نصیرآباد میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

