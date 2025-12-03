نکاح تنازع، ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وی سی کیخلاف اندراج مقدمہ کا فیصلہ معطل
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر اور خاتون ڈاکٹر کے درمیان نکاح تنازع میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر کے خلاف اندراج مقدمہ کا فیصلہ معطل کر دیا۔
عدالت نے وائس چانسلر کی درخواست پر فیصلہ معطل کرتے ہوئے ڈاکٹر اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرکے جواب طلب کر لیا۔ سیشن کورٹ نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔، وائس چانسلر نے اسلام آباد سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائیکورٹ میں چیلنج کیا۔