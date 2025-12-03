صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
پارلیمانی صحافت جمہوریت کی آنکھ، ذمہ دار رپورٹنگ بینائی،سپیکر

پارلیمانی رپورٹرز پارلیمنٹ کا حصہ،پی آر اے پی کی تقریب حلف برداری سے خطاب

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) سپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ پارلیمانی رپورٹرز کو ہمیشہ پارلیمنٹ کا اہم حصہ سمجھا گیا ہے، مثبت اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ پارلیمانی صحافت جمہوریت کی آنکھ بھی ہے اور اس کی ذمہ دارانہ رپورٹنگ اس کی بینائی ہے۔ ذمہ دارانہ رپورٹنگ وہ روشنی ہے جو ایوانوں میں ہونے والے فیصلوں کو عوام تک سچائی کے ساتھ پہنچاتی ہے۔ سپیکر نے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے نو منتخب عہدیداران کی تقریبِ حلف برداری میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور (پی آر اے پی) کے نو منتخب عہدیداران سے انکے عہدے کا حلف لیا۔ سپیکرنے تجویز دی کہ پی آر اے پی کے اراکین کو الائیڈ بینک، پارلیمنٹ ہاؤس سے قومی اسمبلی ملازمین کے طرز پر قرضہ جاتی سہولیات سمیت تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جانی چاہئیں۔ 

