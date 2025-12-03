پاکستان اور ایران کا ثقافتی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق
وفاقی وزیر ثقافت کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات،وفود کے تبادلے جاری رکھنے کا عزم
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی نے تہران میں ایرانی وزیر برائے ثقافت و اسلامی رہنمائی سید عباس صالحی سے ملاقات کی، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کے تناظر میں دوطرفہ ثقافتی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اورنگزیب خان کھچی نے کہا کہ پاکستان کیلئے ایران کے ساتھ ثقافتی تعلقات اور مشترکہ تہذیبی ورثہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، جبکہ ایرانی وزیر سید عباس صالحی نے پاکستان کی ثقافتی سرگرمیوں کو سراہا اور مشترکہ منصوبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔دونوں وزرائے ثقافت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلے جاری رکھے جائیں گے اور ایسے نئے منصوبوں کا آغاز کیا جائے گا جو دونوں ممالک کے عوام کو مزید قریب لانے میں معاون ثابت ہوں گے۔