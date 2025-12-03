صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاروبار مخالف اقدامات، تاجروں کا 11دسمبر کو احتجاج کا اعلان

  • اسلام آباد
کاروبار مخالف اقدامات، تاجروں کا 11دسمبر کو احتجاج کا اعلان

سی ڈی اے کی پالیسیوں کیخلاف چیئرمین کے دفتر کے سامنے احتجاج ہو گا، پریس کانفرنس

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت کی تاجر برادری نے سی ڈی اے کی جانب سے کاروبار مخالف اقدامات کے خلاف 11دسمبر کو چیئرمین سی ڈی اے کے دفتر کے سامنے احتجاج کی کال دے دی۔ یہ اعلان اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر سردار طاہر محمود نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ پریس کانفرنس میں صنعتکاروں، تاجروں، مارکیٹ کے صدور، آل پاکستان انجمنِ تاجران کے صدر اور دیگر کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ شرکا نے سی ڈی اے کے اقدامات کی مذمت کی اور انہیں کاروبار کے خلاف قرار دیا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اور اس سے نہ صرف کاروباری برادری کو بلکہ پورے اقتصادی نظام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ شرکا نے مطالبہ کیا کہ سی ڈی اے کی جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات کو فوری طور پر روکا جائے اور کاروباری برادری کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کیا جائے۔

 

