پرانے سیکٹرز، مراکز کی بحالی و اپ گریڈیشن کا کام شروع
بلیو ایریا، سپر مارکیٹ ، جناح سپر،ای 12کی سڑکوں کی ازسر نو کارپیٹنگ ہوگی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے نے پرانے سیکٹرز و مراکز کی بحالی و اپ گریڈیشن کے منصوبے پر کاموں کا آغاز کر دیا ہے، انجینئرنگ ونگ نے وفاقی دارالحکومت کی اپ گریڈیشن و بحالی کیلئے جامع پلان پیش کر دیا، پلان چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں پیش کیا گیا۔ ابتدائی مرحلے میں بلیو ایریا، مرکز F-6سپر مارکیٹ اور مرکز F-7جناح سپر مارکیٹ کی ازسر نو کارپیٹنگ کی جائے گی۔ اسی طرح سیکٹر I-14کی تمام سٹریٹس اور مرکز D-12کی سڑکوں اور گلیوں کی اپ گریڈیشن بھی پہلے مرحلے میں کی جائے گی۔ مزید برآں، سیکٹر E-12کی میجر روڈز اور سروس روڈز کی کارپیٹنگ کا کام بھی پہلے مرحلے میں مکمل کیا جائے گا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ زیبرا کراسنگز کی بحالی کیلئے بہترین میٹریل کے استعمال اور کوالٹی سٹینڈرز پر ہر صورت عمل کیا جائے ۔ انہون نے ہدایت کی کہ سیکٹرز کی بحالی و اپ گریڈیشن کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ادھرچیئرمین سی ڈی اے سے بحرین کے سفیر ابرہیم محمد عبد القدیر کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔