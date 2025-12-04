آئی ٹی سروسز کمپنی ڈیوسنک نے ایک اور اعزار حاصل کر لیا
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان کی سرفہرست آئی ٹی سروسز اور انٹرپرائز ٹیکنالوجی کمپنی ڈیوسنک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں اپنی مہارت بڑھانے کیلئے ڈیٹکس اے آئی جو ملک کی نمایاں ترین اے آئی فرسٹ ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک کا حصول کر لیا ہے۔
یہ اقدام پاکستان کی عالمی سطح پر جدید ڈیٹا اورآرٹیفیشل انٹیلی جنس سلوشنز فراہم کرنے والے ملک کی حیثیت کو مزید مضبوط کرے گا۔ Alchemativeاور Cloud1کے بعد 2025میں ڈیوسنک کا یہ تیسرا بڑا حصول ہے، ڈیٹکس اے آئی کی بنیاد عمیر مجید نے رکھی۔