آئی ٹی سروسز کمپنی ڈیوسنک نے ایک اور اعزار حاصل کر لیا

  • اسلام آباد
آئی ٹی سروسز کمپنی ڈیوسنک نے ایک اور اعزار حاصل کر لیا

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان کی سرفہرست آئی ٹی سروسز اور انٹرپرائز ٹیکنالوجی کمپنی ڈیوسنک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں اپنی مہارت بڑھانے کیلئے ڈیٹکس اے آئی جو ملک کی نمایاں ترین اے آئی فرسٹ ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک کا حصول کر لیا ہے۔

یہ اقدام پاکستان کی عالمی سطح پر جدید ڈیٹا اورآرٹیفیشل انٹیلی جنس سلوشنز فراہم کرنے والے ملک کی حیثیت کو مزید مضبوط کرے گا۔ Alchemativeاور Cloud1کے بعد 2025میں ڈیوسنک کا یہ تیسرا بڑا حصول ہے، ڈیٹکس اے آئی کی بنیاد عمیر مجید نے رکھی۔

