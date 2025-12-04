جھنڈا چیچی روڈ پر نیا آر ڈی اے ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ
ڈی جی کی زیرصدارت اجلاس، منصوبہ بندی،ترقیاتی حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلے
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) جھنڈا چیچی روڈ پر نیا آر ڈی اے ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈی جی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں شہر کی مستقبل کی شہری منصوبہ بندی اور ترقیاتی حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ ڈی جی نے کہا کہ اس نئے ہسپتال کے قیام سے موجودہ طبی مراکز پر دباؤ کم ہوگا اور شہریوں کو بروقت طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ بڑی مارکیٹیں، بشمول ہول سیل فروٹ و سبزی منڈیاں، ٹرانسپورٹ ٹرمینلز، تعلیمی ادارے اور صنعتی یونٹس کو رنگ روڈ کے ساتھ مخصوص زونز میں منتقل کیا جائے گا۔ انجینئرنگ ڈائریکٹوریٹ، میٹرو پولیٹن پلاننگ اینڈ ٹریفک انجینئرنگ ڈائریکٹوریٹ، سٹیٹ مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور لینڈ ڈویلپمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو ہدایت کی کہ رنگ روڈ کوریڈور کے ساتھ ان سہولیات کیلئے موزوں مقامات کی نشاندہی اور الاٹمنٹ کی جائے۔ بڑے تعلیمی اداروں کو نئی، جدید اور مقصد کیلئے تعمیر کردہ کیمپسز میں منتقل کیا جائے گا۔