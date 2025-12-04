راولپنڈی، 15 منشیات سپلائر گرفتار، 23 کلو منشیات برآمد
کارروائیاں رتہ امرال، گنجمنڈی، سول لائنز، جاتلی، صدر واہ، ٹیکسلا میں کی گئیں
راولپنڈی (خبرنگار) نصیرآباد پولیس نے دو منشیات سپلائرز کو حراست میں لے کر 4کلو 200گرام چرس، رتہ امرال میں دو منشیات سپلائرز سے 3کلو 760گرام چرس، جاتلی میں دو ملزموں سے 3کلو 400گرام چرس، گنجمنڈی میں دو افراد سے 3کلو 40گرام چرس، سول لائنز میں دو منشیات فروشوں سے 2کلو 720گرام چرس، صدر واہ میں ایک شخص سے 1کلو 660گرام چرس، صادق آباد پولیس نے 1کلو 450گرام، ٹیکسلا میں 1کلو 380گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ایک اور کارروائی میں مختلف علاقوں سے 10افراد کو حراست میں لے کر 100لٹر سے زائد شراب برآمد کر لی۔