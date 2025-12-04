صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شٹام پیپر کرپشن سکینڈل، ایک ملزم کا جوڈیشنل ریمانڈ، 3 بری

  • اسلام آباد
شٹام پیپر کرپشن سکینڈل، ایک ملزم کا جوڈیشنل ریمانڈ، 3 بری

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل نے وفاقی دارالحکومت کے بڑے شٹام پیپر کرپشن سکینڈل میں گرفتار 20 ملزمان میں سے ایک ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے۔۔۔

 جبکہ تین کو مقدمہ سے ڈسچارج کرنے کا حکم دیتے ہوئے 16ملزمان کو مزید دو روز کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے عدالت میں پیش کئے گئے 20ملزمان میں سے ملزم عادل مقبول کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تفتیشی افسر ملزم کے مزید ریمانڈ کیلئے کوئی معقول بنیاد فراہم نہیں کر سکے۔ عدالت نے سویپر ساجد مسیح، نائب قاصد امان اللہ اور ریکارڈ کیپر قدیر کو مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن