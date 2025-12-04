شٹام پیپر کرپشن سکینڈل، ایک ملزم کا جوڈیشنل ریمانڈ، 3 بری
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل نے وفاقی دارالحکومت کے بڑے شٹام پیپر کرپشن سکینڈل میں گرفتار 20 ملزمان میں سے ایک ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے۔۔۔
جبکہ تین کو مقدمہ سے ڈسچارج کرنے کا حکم دیتے ہوئے 16ملزمان کو مزید دو روز کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے عدالت میں پیش کئے گئے 20ملزمان میں سے ملزم عادل مقبول کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تفتیشی افسر ملزم کے مزید ریمانڈ کیلئے کوئی معقول بنیاد فراہم نہیں کر سکے۔ عدالت نے سویپر ساجد مسیح، نائب قاصد امان اللہ اور ریکارڈ کیپر قدیر کو مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا۔