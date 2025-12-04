صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دسمبر اور جنوری میں بارشیں کم ،پانی کی قلت کا سامنا ہوگا

  • اسلام آباد
دسمبر اور جنوری میں بارشیں کم ،پانی کی قلت کا سامنا ہوگا

ربیع کی فصل متاثر ہوسکتی ہے ،فروری میں بارشیں ہونگی ،موسمیاتی آئوٹ لک

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) محکمہ موسمیات نے دسمبر، جنوری، فروری میں موسمیاتی آوٹ لک جاری کر دی۔ دسمبر اور جنوری کے ابتدا میں معمول سے کم بارش سے ز مین میں نمی میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے خیبرپختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں ربیع کی فصل کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بارانی علاقوں میں بارش کی کمی سے مسائل شدت اختیار کرسکتے ہیں اور معمول سے زائد درجہ حرات سے فصلوں میں کیڑے لگنے کے امکان میں اضافہ دیکھنے میں مل سکتا ہے۔ جنوری کے آخر اور فروری میں بارشوں کی صورتحال میں بہتری کا امکان ہے جس سے سموگ اور فوگ میں کمی ہوسکتی ہے، اس دوران ہونے والی بارشوں سے پانی کے ذخائر اور مٹی میں نمی کی صورتحال میں بہتری ممکن ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن