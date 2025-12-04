دسمبر اور جنوری میں بارشیں کم ،پانی کی قلت کا سامنا ہوگا
ربیع کی فصل متاثر ہوسکتی ہے ،فروری میں بارشیں ہونگی ،موسمیاتی آئوٹ لک
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) محکمہ موسمیات نے دسمبر، جنوری، فروری میں موسمیاتی آوٹ لک جاری کر دی۔ دسمبر اور جنوری کے ابتدا میں معمول سے کم بارش سے ز مین میں نمی میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے خیبرپختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں ربیع کی فصل کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بارانی علاقوں میں بارش کی کمی سے مسائل شدت اختیار کرسکتے ہیں اور معمول سے زائد درجہ حرات سے فصلوں میں کیڑے لگنے کے امکان میں اضافہ دیکھنے میں مل سکتا ہے۔ جنوری کے آخر اور فروری میں بارشوں کی صورتحال میں بہتری کا امکان ہے جس سے سموگ اور فوگ میں کمی ہوسکتی ہے، اس دوران ہونے والی بارشوں سے پانی کے ذخائر اور مٹی میں نمی کی صورتحال میں بہتری ممکن ہوگی۔