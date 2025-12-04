صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پریڈ گرائونڈ میں بھی ایم ٹیگ سینٹر قائم، اب تک 49ہزار 551گاڑیوں کی رجسٹریشن

  • اسلام آباد
پریڈ گرائونڈ میں بھی ایم ٹیگ سینٹر قائم، اب تک 49ہزار 551گاڑیوں کی رجسٹریشن

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگانے کا عمل جاری ہے، 14 نومبر سے اب تک 49 ہزار 551 گاڑیوں کو ایم ٹیگ جاری کیے جاچکے ہیں۔

 ایک روز میں مجموعی طور پر 2ہزار 875گاڑیوں کی رجسٹریشن مکمل کی گئی ہے۔ ایم ٹیگ نہ لگانے کی صورت میں مختلف مقامات پر ریڈرز کی مدد سے گاڑیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے ایم ٹیگ پوائنٹس پر اضافی عملہ تعینات کر دیا ہے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ شہریوں کی سہولت کیلئے پریڈ گراؤنڈ میں بھی ایم ٹیگ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن