پریڈ گرائونڈ میں بھی ایم ٹیگ سینٹر قائم، اب تک 49ہزار 551گاڑیوں کی رجسٹریشن
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگانے کا عمل جاری ہے، 14 نومبر سے اب تک 49 ہزار 551 گاڑیوں کو ایم ٹیگ جاری کیے جاچکے ہیں۔
ایک روز میں مجموعی طور پر 2ہزار 875گاڑیوں کی رجسٹریشن مکمل کی گئی ہے۔ ایم ٹیگ نہ لگانے کی صورت میں مختلف مقامات پر ریڈرز کی مدد سے گاڑیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے ایم ٹیگ پوائنٹس پر اضافی عملہ تعینات کر دیا ہے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ شہریوں کی سہولت کیلئے پریڈ گراؤنڈ میں بھی ایم ٹیگ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔