ٹریفک قوانین پر عملدر آمد کیلئے ڈرونز کیمروں کا استعمال شروع
ابتدائی طور پر رش اور گنجان علاقوں میں ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائیگا،سی ٹی او
راولپنڈی (خبرنگار) ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرانے کیلئے ڈرونز کیمروں کا استعمال شروع کر دیا گیا۔ سی ٹی او کے مطابق قانون شکن عناصر کیخلاف کاروائی کیلئے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، ابتدائی طور پر رش اور گنجان علاقوں میں ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا، ڈرونز کی نشاندہی پر ٹریفک وارڈنز فوری کارروائی کریں گے۔ کم عمر ڈرائیونگ، بغیر ہیلمٹ، ون وے کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں، قانون شکن عناصر کیخلاف سخت اور بلاامتیاز کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ٹریفک پولیس کا مقصد چالان کرنا نہیں بلکہ زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے، حادثات کی روک تھام اور محفوظ سفر کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔