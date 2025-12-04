صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 10 ہزار کلو مضر صحت نمک تلف

  • اسلام آباد
پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 10 ہزار کلو مضر صحت نمک تلف

سمال انڈسٹریل ایریا پنڈی روڈ چکوال پر کارروائی کی گئی، 30 ہزار جرمانہ

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی ڈویژن کی چکوال میں بڑی کارروائی، 10ہزار کلو نمک تلف کر دیا۔ اتھارٹی نے سمال انڈسٹریل ایریا پنڈی روڈ چکوال میں موجود سالٹ پروڈکشن یونٹ کے سیمپل لے کر لیب بھجوائے، نمک کے سیمپلز میں آئیوڈین کی معیار کے مطابق موجودگی نہ ہونے کی بنا پر فیل ہوگئے جبکہ 10ہزار کلو نمک کو تلف کر دیا گیا، پروڈکشن یونٹ کو 30ہزار کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ صوبے بھر میں چھوٹے بڑے پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ جاری ہے۔

