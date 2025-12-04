معذوری، امتیازی سلوک انسانی اقدار کی خلاف ورزی،وفاقی محتسب
پائیدار تر قی کی حکمت عملی میں معذوری کے مسائل پر موثر اقدا مات کی ضرورت،خطاب
اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی محتسب اعجاز قریشی نے کہا ہے کہ معذوری کی بنیاد پر کسی بھی شخص کے ساتھ امتیازی سلوک انسان کے موروثی وقار اور انسا نی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے پائیدار ترقی کی حکمت عملیوں میں معذوری سے متعلقہ مسائل پر موثر اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ ان خیالات کا اظہار معذور افراد کے حقوق کے تحفظ میں محتسب اداروں کے کردار کے موضوع پر ایک ویبینار میں خطاب کے دوران کیا۔
ویبینار ایشین امبڈ سمین ایسوسی ایشن کے زیراہتمام معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر منعقد کیا گیا تھاؤ ویبینار سے جمہوریہ آذربائیجان میں انسانی حقوق کی کمشنر محترمہ سبینا علی یاف نے بھی خطاب کیا، دسمبر 2006ء کواقوام متحدہ کے کنونشن میں معذور افراد کے حقوق سے متعلق منظور کیے گئے مختلف پہلوؤں کے بارے میں دو ماہرین کی جانب سے مقالے بھی پیش کئے گئے۔ بین الاقوامی شرکاء میں آذربائیجان، بحرین، چین، ہانگ کانگ، ایران، انڈونیشیا، جاپان، ترکی، ازبکستان اور دیگر مما لک سے 47رکنی ایشین امبڈ سمین ایسوسی ایشن کے رکن ادارے بھی شامل تھے۔