  • اسلام آباد
طلباء تمام توجہ اعلیٰ تعلیم کے حصول پر مرکوز رکھیں، گورنر پنجاب

اسلام آباد کے کالج میں یوم والدین کی تقریب میں شرکت،کیڈٹس میں انعامات تقسیم کئے

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) گورنر پنجا ب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ طلباء اپنی تمام تر صلاحیتیں اعلیٰ تعلیم کے حصول اور روشن مستقبل کی تعمیر پر مرکوز کریں۔ ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں کالج میں یوم والدین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں کیڈٹس کے والدین، معزز مہمانانِ گرامی، عسکری و سول حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیڈٹس کے چاق و چوبند دستے نے مہمانِ خصوصی کو سلامی پیش کی۔ گورنر نے کالج کی اعلیٰ تعلیمی روایات، نظم و ضبط اور کیڈٹس کی ہمہ گیر مہارتوں کی تعریف کی، مہمان خصوصی نے نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کیں۔ طلباء کی طرف سے لگائی گئی سائنس و آرٹس نمائش کا افتتاح کیا۔

