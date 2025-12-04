صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماسٹر سنو فال ایمرجنسی کور پلان پر عمل درآمد کیا جائے، کمشنر

  • اسلام آباد
ماسٹر سنو فال ایمرجنسی کور پلان پر عمل درآمد کیا جائے، کمشنر

مری میں بجلی، پانی، گیس کی بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے،عامر خٹک

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی ڈویژن عامر خٹک کی زیرِ نگرانی ڈی سی آفس مری میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سرمائی سیزن/برف باری کے دوران شہریوں کی حفاظت، فوری امدادی کارروائیوں بروقت ریسپانس کیلئے تشکیل دیئے گئے انتظامات اور ایمرجنسی کور پلان اور ضلع مری میں جاری ترقیاتی سکیموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مری کی جانب سے ضلعی محکمہ جات کا تیار کردہ پلان پر جامع بریفنگ دی گئی۔ کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کیں کہ سرما سیزن کے دوران، تمام عملہ ایمرجنسی ریسورسز کے ہمراہ فیلڈ میں موجود رہے، سڑکوں سے فوری برف ہٹانے کیلئے مشینری اور ٹیمیں ہمہ وقت تیار رہیں، مری میں 24/7بجلی، پانی اور سوئی گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائی جائے، ماسٹر سنو فال ایمرجنسی کور پلان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔

