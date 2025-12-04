غیر قانونی مقیم افراد کیخلاف کارراوئیاں تیز کی جائیں، چیف کمشنر
بجلی سمیت دیگر یوٹیلٹیز کی فراہمی پر پابندی عائد،مکان کرائے پر نہ دینے کی ہدایتچیئرمین سی ڈی اے سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات،دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیف کمشنر اسلام آباد و چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کے خلاف کارروائی کیلئے خصوصی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ اب تک کی پیشرفت کا تفصیلی جائزہ اور مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ متعلقہ افسران نے چیف کمشنر کو بریفنگ میں بتایا کہ مختلف اضلاع سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو واپس بھیجنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کی زیادہ تر تعداد کو رضاکارانہ طور پر واپسی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کے مالک مکانوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائیوں کا عمل جاری ہے۔
چیف کمشنر نے ہدایت دی کہ ملحقہ علاقوں میں غیر قانونی غیر ملکیوں کی نقل و حرکت کو مکمل طور پر روکنے کیلئے سخت اقدامات کئے جائیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو بجلی سمیت دیگر یوٹیلٹیز کی فراہمی پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کئے جائیں۔ غیر قانونی ملکیوں کو کسی قسم کی رہائشی جگہ یا روزگار فراہم نہ کیا جائے۔ ادھر چیئرمین سی ڈی اے سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر میٹ کینیل نے ملاقات کی، برطانیہ کیساتھ دوطرفہ شراکت داری اور تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں اسلام آباد کی منظم منصوبہ و ترقی، تعلیم، ماحولیاتی تحفظ اور بالخصوص کھیلوں کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔