مزدوروں کی فلاح کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، سالک حسین

  • اسلام آباد
وفاقی وزیر سے یورپی یونین کے وفد کی ملاقات،جی ایس پی پلس فریم ورک پر گفتگو

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز و انسانی وسائل کی ترقی، چودھری سالک حسین سے یورپی یونین کے جی ایس پی پلس مانیٹرنگ وفد نے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت یورپی یونین کے ڈائریکٹر جنرل سرجیو بلیبریا کر رہے تھے، ملاقات کے دوران جی ایس پی پلس فریم ورک، مزدوروں کے حقوق، ماحولیات، گورننس اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں پاکستان کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان جی ایس پی پلس فریم ورک کے تحت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی، شفافیت اور عزم کے ساتھ نبھا رہا ہے، حکومت مزدوروں کی فلاح کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔پاکستان کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہونا عالمی برادری کے پاکستان پر اعتماد کا مظہر ہے۔ یورپی یونین کے وفد نے پاکستان کی مجموعی پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ جی ایس پی پلس اٹیٹس برقرار رکھنے کیلئے مزدوروں کے حقوق، ماحولیات کے تحفظ اور گڈ گورننس کے شعبوں میں اصلاحات کا تسلسل نہایت ضروری ہے۔

