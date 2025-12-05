صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس این کے بانی سربراہ ڈاکٹر افضل بابر کی یاد میں تقریب

  • اسلام آباد
پی ایس این کے بانی سربراہ ڈاکٹر افضل بابر کی یاد میں تقریب

بہارہ کہو (نمائندہ دنیا) پی ایس این کے بانی سربراہ ڈاکٹر افضل بابر کی یاد میں مقامی کالج میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔۔۔

 جس میں پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد، مقبول ڈار، پروفیسر یوسف ابراہیم، حاجی حق نواز، چودھری اشرف، چودھری طارق دلدار، راجہ ارشد، اعظم خان، ملک سجاد، صاحبزادہ حافظ سعیدالرحمن ، نعمان بزمی، قاری وقار عباسی، افضال ضیا ،محمد نسیم نون، سید منظور حسین شاہ، نوید عباسی، ملک شاکر اعوان ، قاری ارشد سمیت سینکڑوں شخصیات نے شرکت کی اور مر حوم کی تعلیمی میدان میں گراں قدر خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

6مزید اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد

سندھ حکومت اور کے ایم سی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام، منعم ظفر

سندھی ثقافت پرانی پہچان ،ڈپٹی میئر

ڈاکو کو زندہ جلانے کا واقعہ، آئی جی سمیت اعلیٰ افسران کو نوٹس

پی آئی ڈی کا اقراء یونیورسٹی میں گمراہ کن معلومات پر سیمینار

پورٹ قاسم میں 132کے وی گرڈ اسٹیشن کے قیام کا معاہدہ طے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ