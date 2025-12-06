صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامسٹیک میں ’’حلال سائنس اینڈ ویلنس‘‘ کے عنوان سے سمپوزیم

  • اسلام آباد
کامسٹیک میں ''حلال سائنس اینڈ ویلنس'' کے عنوان سے سمپوزیم

اسلام آباد (نامہ نگار) کامسٹیک اور تھائی لینڈ سفارتخانے کے اشتراک سے ’’حلال سائنس اینڈ ویلنس‘‘ کے عنوان سے۔۔۔

 بین الاقوامی سمپوزیم کامسٹیک سیکرٹریٹ اسلام آباد میں منعقد ہوا جس میں مسلم دنیا سمیت مختلف خطوں کے سائنس دانوں، ریگولیٹری ماہرین، سفارتکاروں اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا حلال مارکیٹ کا حجم 1.3ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، صارفین کے اعتماد اور عالمی تجارت میں اضافے کیلئے ہم آہنگ حلال معیارات، جدید سائنسی ٹیسٹنگ اور استعداد کار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ 

 

