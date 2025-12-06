صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایچ ای سی نے ڈگری، تعلیمی اسناد کی تصدیق کا نیا نظام لانے پر کام شروع کر دیا۔۔۔

 جس میں بلاک چین ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ اس تبدیلی سے تصدیق کا عمل تیز اور شفاف ہوگا اور درخواست دہندگان کو ایچ ای سی دفاتر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایچ ای سی حکام کے مطابق نیا نظام چھ ماہ میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس بات کی تصدیق ایچ ای سی کے نگران چیئرمین ندیم محبوب نے کی۔ اور انہوں نے متعلقہ ٹیم کو اس کام کو ترجیح دینے کی ہدایت کی ہے۔ نیا نظام ہائیر ایجوکیشن اداروں کے گریجویٹس کیلئے آسانی فراہم کرے گا جنہوں نے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم استعمال کیا ہے، ان اداروں کے فارغ التحصیل طلبہ کی معلومات خود بخود بلاک چین میں شامل کر دی جائیں گی اور انہیں اپنی ڈگریوں کی تصدیق کیلئے کوئی دستاویزات جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 

 

